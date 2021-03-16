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У Притомского проспекта в Кемерове появится дублер

Главная Экономика
Кемерово
12:27 16 Марта 2021
строительство, дороги, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Протяженность дороги-дублера Притомского проспекта в Кемерове составит почти 2 км. Она пройдет параллельно проспекту.

О том, что объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ для создания дублера, сообщил официальный сайт мэрии Кемерова. По его данным, новая магистраль пройдет от ул. Терешковой до прибрежной территории реки Искитимки.

«В начале и конце трассы будут разворотные площадки. Ширина проезжей части на разных участках дороги будет варьироваться от семи до 13 м. Также запланировано обустройство пешеходных зон шириной тротуара 6,5 м и велосипедных дорожек, будет смонтирована линия наружного освещения и проведено благоустройство прилегающей территории», - уточнили в городской администрации.

Кроме того, отдельно планируется возвести автомобильный мост и подъездные пути к нему.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году ко Дню шахтера в Кемерове ввели в строй новый участок Комсомольского проспекта протяженностью почти в 1 км и 400-метровый участок проспекта Ленина. Они соединили строящиеся жилые микрорайоны в восточной части города.

Фото: официальный сайт мэрии Кемерова

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