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В аэропорту Новокузнецка построят временный павильон для выдачи багажа

Главная Экономика
Кемерово
09:07 10 Марта 2021
аэропорт, строительство, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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В международном новокузнецком аэропорту Спиченково появится быстровозводимый павильон для выдачи багажа. Временное сооружение построят за два месяца.

О планах строительства сообщил ТАСС со ссылкой на портал госзакупок. Аукцион объявила компания «Аэрокузбасс», управляющая новокузнецким аэропортом. Согласно условиям торгов, проектирование объекта должно начаться не позднее 2 апреля, монтаж - не позднее 2 мая 2021 года.

По данным информагентства, площадь нового багажного павильона составит порядка 360 кв. м. Начальная цена контракта на проектирование и строительство установлена в размере 21 млн руб.

Спиченково является ближайшим аэропортом к горнолыжному курорту Шерегеш.

Фото: сайт международного аэропорта Новокузнецк (Спиченково)

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