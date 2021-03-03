Кузбасскому углю пробивают дорогу на восток

Вывоз угля из Кемеровской области на восток должен быть значительно увеличен. Соответствующее поручение дал президент РФ.

Владимир Путин провел совещание по развитию угольной отрасли. Отчет о нем опубликован на сайте президента.

«Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района – Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить – пускай это не то, о чем мы договаривались раньше, но согласен с Андреем Рэмовичем (первый вице-премьер правительства РФ – Sibnovosti.ru), – как минимум плюс 30% перевозок угля по сравнению с 2020 годом. Прошу придерживаться этого ориентира», - сказал глава государства.

По данным «Коммерсанта», при реализации этих планов поставки могут возрасти до 68 млн т в год. Согласно же программе развития угольной промышленности до 2035 года, поставки из Кузбасса на восток ожидались в объеме от 58 млн до 77 млн т.

«Из всех угольных кризисов Кузбасс всегда выходил за счет прироста объемов добычи угля. Сейчас мы впервые были вынуждены сократить его. За последние два года в основном угледобывающем регионе России - Кузбассе - добыли угля на 39 млн т меньше относительно базового 2018 года. Недополученные налоги от угольной отрасли в региональный бюджет за два года составили 44 млрд руб.», - сказал на совещании кемеровский губернатор Сергей Цивилев.

По данным Сибирского таможенного управления, в 2020 году физический объем поставок угля в страны Азии возрос на 15,1% при снижении его стоимостного объема на 9,2%. Сокращение поставок в страны Европы составило 43% или $2,2 млрд.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области