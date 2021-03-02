В городе Белово открыли новый автовокзал

В кузбасском городе Белово сегодня начал работу новый автовокзал. Прежний был демонтирован после того, как в 2012 году обрушилась крыша здания.

Новый автовокзал – двухэтажное здание пропускной способностью до 3 тыс. пассажиров в сутки. Его строительство обошлось в 156 млн руб.

«Объект имеет большое значение не только для Белова, но и для трех соседних муниципалитетов. Вокзалом будут пользовать жители Беловского и Гурьевского районов, Краснобродского городского округа», - привел сайт правительства Кемеровской области комментарий губернатора Сергея Цивилева.

Глава региона напомнил, что летом 2021 года на чемпионат России по триатлону в Белово приедут более тысячи спортсменов и болельщиков.

По данным областных властей, объект был построен менее чем за год. Его конструкция способна выдержать землетрясения до восьми баллов.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области