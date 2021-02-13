В Кузбассе запустили в эксплуатацию вторую очередь НПЗ

В Кемеровской области на «Яйском нефтеперерабатывающем заводе» компании «НефтеХимСервис» введена в эксплуатацию новая комбинированная установка переработки. Она позволит выпускать до 700 тыс. т автомобильного бензина стандарта «Евро-5» в год.

По данным компании, инвестиции в строительство второй очереди составили 30 млрд руб. Суммарный объем вложений в проект достиг 54 млрд руб. Как писали Sibnovosti.ru, летом 2018 года «Альфа-Банк» предоставил «НефтеХимСервису» кредит в размере 30 млрд руб.

«Расширение производства позволило трудоустроить на Яйском заводе еще 160 человек. В основном это представители рабочих специальностей, например, операторы налива и операторы технологических установок», - отметили в правительстве Кемеровской области.

Первые мощности «Яйского НПЗ» были введены в эксплуатацию в 2013 году.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области