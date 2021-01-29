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В Шерегеше новый подъемник будет работать в морозы и при ветре

Главная Экономика
Кемерово
09:53 29 Января 2021
курорт, горнолыжник, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый подъемник на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области сможет работать в морозы и при ветре. Его строительство запланировано на 2021 год.

Подъемник построит группа компаний «Каскад», являющаяся основным оператором горнолыжной инфраструктуры в Шерегеше. О ее планах сообщил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

«Это уникальная разработка компании Doppelmayr, таких подъемников нет в России - это шестиместный кресельный подъемник с подогреваемыми креслами, с колпаками и с системой стабилизации. Он может работать в ветровую нагрузку до 20 м/с и практически в любой мороз», - сказал он на пресс-конференции.

Как уточнил ТАСС, новый кресельный подъемник сможет перевозить порядка 2,4 тыс. человек в час. Это будет самый быстрый кресельный подъемник в России. В настоящее время в Шерегеше работает 18 подъемников.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года на курорте Манжерок в Республике Алтай заработал самый длинный ленточный подъемник в России. В час траволатор может перевезти почти 2 тыс. человек.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш

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