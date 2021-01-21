В Кузбассе в 2020 году добыли 220,7 млн тонн угля

В Кемеровской области в 2020 году добыли 220,7 млн т угля. Итоги подвели в министерстве угольной промышленности региона.

Это значительно меньше, чем в 2019 году, когда этот показатель достиг 250,1 млн т. Сокращение составило 29,4 млн т или 11,8%. По данным министерства, в прошлом году на коксующиеся марки угля пришлось 74,5 млн т, на энергетические – 146,2 млн т.

«Европа начала отказываться от угля быстрее, чем планировалось, а цена на Востоке выше, чем в европейских странах. Но вывоз угля туда в требуемых объемах невозможен, так как ОАО РЖД, несмотря на все принятые правительством России решения, не осуществляло развитие Восточного полигона БАМа и Транссиба», - заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в начале декабря прошлого года, выступая с бюджетным посланием в законодательном собрании региона.

По данным «Коммерсанта», несмотря на резкое падение цен на уголь в первой половине 2020 года, перевалка угля через морские порты России по итогам года выросла на 7%, а по крупнейшим терминалам рост в среднем составил около 10%.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области