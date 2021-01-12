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Кузбасс обновляет автобусный парк

Главная Экономика
Кемерово
17:18 12 Января 2021
маршруты, автобус, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году Кемеровская область получит около 300 новых автобусов. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным областных властей, в частности, 15 новых автобусов «НефАЗ» на природном газе будут работать в Кемерове на маршруте №51. Он связывает Кировский район с центром города.

«Вместимость каждого - 96 пассажиров. Салон оборудован шумоизоляцией, в кабине работает система контроля состояния водителя, есть откидная платформа для подъема и спуска коляски, внутри предусмотрена зона для ее крепления», - говорится в пресс-релизе правительства Кузбасса.

Всего, по данным регионального министерства транспорта, по программам обновления транспорта в 2019-2021 годы в Кузбасс поступит 1,1 тыс. автобусов.

Фото: сайт правительства Кемеровской области

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