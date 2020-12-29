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«Южкузбассуголь» влился в «Распадскую»

Главная Экономика
Кемерово
14:18 29 Декабря 2020
стоимость, уголь, шахта
Автор: Sibnovosti.ru
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ПАО «Распадская» стало владельцем АО ОУК «Южкузбассуголь». Стоимость сделки составила 67,74 млрд руб.

О завершении сделки сообщил ТАСС. Она прошла в рамках стратегии холдинг ЕВРАЗ по консолидации всех его угольных активов на базе «Распадской».

«Консолидация позволит закрепить позиции «Распадской» как лидирующего российского производителя высококачественного коксующегося угля с низкой себестоимостью, снизить риски бизнеса за счет диверсификации марочного состава углей, расширения клиентской базы и сортамента готовой продукции. Также сделка позволит упростить корпоративную структуру и управление угольным дивизионом ЕВРАЗа», - сообщал холдинг в ноябре.

Производственный комплекс «Распадской» после сделки включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и шахту в Республике Тува. Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд т угля.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что выручка объединенной компании от коксующегося угля составит $2 млрд. Это позволит ей войти в пятерку крупнейших мировых компаний вместе BHP, Teck, Anglo American и Coronado.

Фото: сайт холдинга ЕВРАЗ

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