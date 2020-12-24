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Кузбасс принял новую стратегию развития

Главная Экономика
Кемерово
10:29 24 Декабря 2020
стратегия, регион, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области приняли Стратегию социально-экономического развития региона. Она рассчитана до 2035 года.

Стратегию утвердила в окончательном чтении сессия законодательного собрания области. Она состоялась вчера.

«Стратегия – опорный документ всей системы стратегического планирования региона. В ней определены семь стратегических контуров и 39 приоритетов для развития региона», - говорится в сообщении на сайте областного парламента.

Документ предполагает рост генерации чистой энергетики из угля, а также ускоренное развитие несырьевых отраслей экономики. В их числе, химическая промышленность, агропромышленный комплекс, жилищное строительство.

Фото: сайт законодательного собрания Кемеровской области

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