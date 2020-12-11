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Филиал Казначейства России для Сибири откроется в Кемерове

Главная Экономика
Кемерово
15:02 11 Декабря 2020
казна, губернатор, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове откроют филиал Центра по обеспечению деятельности Казначейства России. Он будет выполнять функции централизованной бухгалтерии для налоговых и таможенных органов Сибирского федерального округа (СФО).

О предстоящем открытии филиала стало известно в ходе рабочей встречи кемеровского губернатора Сергей Цивилева с заместителем руководителя Федерального казначейства Антоном Дубовиком. По данным сайта правительства Кузбасса,  Помещение для ведомства в Кемерове предоставит филиал Российского экономического университета им. Плеханова. В январе специалисты филиала приступят к обработке документов, к 1 октября 2021 года планируется обслуживать в филиале все налоговые и таможенные органы СФО.

«Для обеспечения деятельности российского Казначейства будут наняты 200 сотрудников из числа кузбассовцев», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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