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Власти Кузбасса и «Газпром» приняли новую программу газификации региона

Главная Экономика
Кемерово
17:21 9 Декабря 2020
газ, программа, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новую пятилетку. Инвестиции ООО «Газпром межрегионгаз» по 2025 год составят 2,95 млрд руб.

По данным главы Кузбасса, это в 8,2 раза больше, чем за 2016–2020 годы.

«Это позволит перевести на газовое отопление, как частные дома, так и котельные региона, что благоприятно скажется на экологической обстановке», - сказал Сергей Цивилев (цитата по сайту правительства Кемеровской области).

По данным региональных властей, в 2021-2025 годы будут построены межпоселковые газопроводы в Кемеровском районе и Новокузнецке, а также газопровод-отвод с газораспределительной станцией до Прокопьевска. Это позволит газифицировать в общей сложности 23 населенных пункта. За время действия новой программы к приему газа планируется подготовить 15,4 тыс. домов, 88 котельных и предприятий.

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