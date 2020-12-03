Кузбасс принял бюджет-2021 с дефицитом в 16 млрд рублей

Сегодня законодательное собрание Кемеровской области приняло в первом чтении региональный бюджет на 2021 год. Его дефицит составит 16 млрд руб. или 15%.

С бюджетным посланием в областном парламенте выступил губернатор Сергей Цивилев. Доходы бюджета в будущем году составят 131,3 млрд руб., расходы - 147,3 млрд руб. Как отметил глава региона, параметры бюджета во многом определяются ситуацией на мировых рынках угля.

«Европа начала отказываться от угля быстрее, чем планировалось, а цена на Востоке выше, чем в европейских странах. Но вывоз угля туда в требуемых объемах невозможен, так как ОАО РЖД, несмотря на все принятые правительством России решения, не осуществляло развитие Восточного полигона БАМа и Транссиба», - заявил Сергей Цивилев.

По его данным, суммарная прибыль угольных предприятий Кузбасса за девять месяцев 2020 года упала почти на 47,8 млрд руб., или на 55% к уровню аналогичного периода прошлого года. В результате угольщики сократят платежи в региональный бюджет в этом году, как минимум, на 16,8 млрд руб.

«В общей сложности по итогам года собственная доходная база бюджета Кузбасса может сократиться на 27 млрд руб., или на 17% по сравнению с 2019 годом», - заключил губернатор.

В окончательном виде кемеровский бюджет будет утвержден 23 декабря.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области