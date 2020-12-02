Кузбассу сохранили лимит вывоза угля на 2021 год

Кемеровская область и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) сегодня подписали допсоглашение к соглашению об объемах вывоза продукции, производимой на территории региона. Согласно документу, на 2021 год сохранены лимиты для Кузбасса по вывозу товаров в восточном направлении.

«Подписанное соглашение позволит в 2021 году транспортировать в восточном направлении на экспорт не менее 53 млн т каменного угля и до 3,55 млн т - во внутрироссийском сообщении», - прокомментировал договоренность кемеровский губернатор Сергей Цивилев (цитата по сайту правительства региона).

По словам главы региона, это обеспечит стабильность угольной отрасли и защитит интересы шахтеров. Напомним, соглашение о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом кузбасской продукции в 2019-2035 годы было заключено в пошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Объемы на 2020 годы утвердили в марте.

О переговорах, касающихся лимита перевозок на 2021 год, власти Кемеровской области сообщали в августе этого года. Тогда Сергей Цивилев говорил о том, что регион настаивает на увеличении объема и на увеличении скидки.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области