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Дороги в Кемерове оказались лучшими в Сибири

Главная Экономика
Кемерово
12:36 24 Ноября 2020
дороги, опрос, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Лучшие дороги в крупных городах Сибирского федерального округа – в Кемерове и Новокузнецке. Исследование провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В ходе него в октябре-ноябре 2020 года были опрошены жители 37 населенных пунктов с числом жителей более 500 тыс. С вопросом об оценке качества дорог обращались к лицам старше 18 лет, имеющим водительские права.

Кемерово оказался на восьмом месте в рейтинге со средним баллом 3,32. Там 1% опрошенных считают качество дорог отличным, еще 48% - хорошим. Неудовлетворительным – только 18%. Новокузнецк занял десятое место.

«Впрочем, Новокузнецк и Кемерово демонстрируют самое существенное снижение средней оценки состояния дорожной сети по сравнению с 2018 годом - на 0,22 и 0,18 балла соответственно», - отметили в SuperJob.

В самом низу рейтинга расположился Новосибирск со средним баллом 2,69. Здесь 47% опрошенных считают, что автодороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Немногим лучше обстоят дела в Иркутске – 2,71 и 44% соответственно.

«Ямы, колеи, грязь - опрошенные с грустью отмечают, что вместо дорог в их городах по-прежнему лишь направления», - констатируют авторы исследования.

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