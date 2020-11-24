Пять сибирских регионов получат средства на поправку бюджетов

Российское правительство выделяет регионам 80 млрд руб. Средства пойдут на поддержание стабильности бюджетов субъектов федерации.

О распределении средств говорится в распоряжении кабинета министров. Документ датирован 19 ноября. Как говорится в пояснении на сайте правительства, деньги получат регионы, чьи доходы сократились из-за пандемии. Они будут направлены из правительственного резервного фонда.

В перечне из 39 регионов указаны пять сибирских. Наибольшая сумма – 5,07 млрд руб. – пришлась на Кемеровскую область. Иркутская область получит 2,58 млрд руб., Томская – 1,75 млрд руб. Кроме того, дополнительные средства достанутся Республике Тува (133,5 млн руб.) и Республике Хакасия (64,8 млн руб.).

По данным правительства, в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд руб. Как писали Sibnovosti.ru, 100 млрд руб. были выделены в мае. Тогда крупнейшим получателем также оказался Кузбасс – 9 млрд руб.

Фото: сайт правительства Российской Федерации