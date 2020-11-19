На новокузнецких маршрутах не досчитались автобусов

Старт новой схемы работы общественного транспорта в Новокузнецке не прошел гладко. Перевозчики не вывели на линии запланированное число автобусов.

Перемены в работе новокузнецкого транспорта произошли 18 ноября. Вместо 82 ранее существовавших автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов сформированы 52. Кондукторов заменили валидаторы, наличные теперь принимают водители. Единая стоимость проезда для пассажиров без льгот составляет 20 руб.

«Пока на сегодняшний день автоперевозчик не смог обеспечить в полном объеме выпуск запланированных автобусов на линии, сейчас в Новокузнецке организован штаб под управлением главы города для обеспечения выпуска транспорта в полном объеме», – сообщил официальному сайту мэрии Новокузнецка министр транспорта Кемеровской области Сергей Рубан.

По данным мэрии Новокузнецка, автобусными перевозками занимаются «Питеравто», ИП Потанин, ИП Тибейкин и ГК «Профи». Предполагалось, что ежедневно на городских маршрутах будут работать 295 автобусов, а также 40 троллейбусов и 90 трамваев.

Как писали Sibnovosti.ru, коллапс в работе общественного транспорта в Новокузнецке произошел 30 апреля этого года. Тогда на линии не вышли около 100 автобусов. Как объясняла директор транспортного предприятия «Автолайн» Евгения Корюкова, водители отказались выходить на маршрут из-за конфликта с властями, которые не стали обсуждать с перевозчиками вопросы предстоящей транспортной реформы.

Фото: официальный сайт мэрии Новокузнецка