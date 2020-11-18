18 ноября
Кемерово
погода -10 °C
76.25
 
€ 90.39
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

«Карагайлинское» остановило добычу угля в Кузбассе

Главная Экономика
Кемерово
11:29 18 Ноября 2020
министерство, работа, уголь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Шахтоуправление «Карагайлинское» в Кемеровской области остановило добычу. Предприятие не смогло выйти на проектные мощности и находится в состоянии банкротства.

«Численность работников предприятия на текущий момент составляет 474 человека. С декабря 2020 года планируется оставить порядка 200 работников для жизнеобеспечения предприятия. Для решения вопроса трудоустройства высвобождающихся горняков центры занятости населения подбирают подходящие вакансии на угольных предприятиях», - рассказали ТАСС в пресс-службе министерства угольной промышленности региона.

По данным ведомства, ситуация в шахтоуправлении стала следствием ряда факторов. В их числе, кризис в отрасли и сложные условия добычи.

Угледобывающее предприятие находится в городе Киселевске. ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» было признано банкротом в сентябре 2020 года. В решении арбитражного суда о введении конкурсного производства указывается, что требования кредиторов составляют 45,43 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, ООО ранее входило в состав угольной компании «Заречная». В 2014-2015 годах в его составе были запущены в эксплуатацию шахта мощность 1,5 млн т угля в год и обогатительная фабрика.

В марте 2020 года стало известно о том, что добычу угля в Кузбассе приостановило ООО «Сибэнергоуголь».

Фото: сайт министерства угольной промышленности Кемеровской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: На Притомском проспекте в Кемерове появится новая школа

На Притомском проспекте в Кемерове появится новая школа

17 Ноября 2020 г.
Стоимость строительства превысит 1,2 млрд рублей
Новости Кемерово: Коронавирус сократил средства на новогодние праздники в Кузбассе

Коронавирус сократил средства на новогодние праздники в Кузбассе

23 Октября 2020 г.
На иллюминации сэкономят ради здравоохранения
Новости Кемерово: Новокузнецкий стадион «Металлург» отремонтируют в несколько этапов

Новокузнецкий стадион «Металлург» отремонтируют в несколько этапов

21 Октября 2020 г.
Газон останется естественным
Новости Кемерово: Руководство Кузбасса предложило временно отменить маркировку жизненно важных лекарств

Руководство Кузбасса предложило временно отменить маркировку жизненно важных лекарств

20 Октября 2020 г.
Аптеки региона испытывают нехватку препаратов против коронавируса
Новости Кемерово: Кузбасский проект туркластера получил шанс на реализацию

Кузбасский проект туркластера получил шанс на реализацию

18 Октября 2020 г.
«Междуреченск. Город тайги» стал одним из победителей конкурса АСИ
Новости Кемерово: В кузбасском Киселевске построят спорткомплекс к Дню шахтера

В кузбасском Киселевске построят спорткомплекс к Дню шахтера

13 Октября 2020 г.
В регионе прошло первое заседание штаба по подготовке к празднику
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кузбассе расследуются уголовные дела об истязаниях в реабилитационном центре

В Кузбассе расследуются уголовные дела об истязаниях в реабилитационном центре

13 Ноября 2020 г.
В полицию обратился один из его клиентов
Новости Кемерово: Драка с участием сотрудников кузбасской колонии попала на видео

Драка с участием сотрудников кузбасской колонии попала на видео

16 Ноября 2020 г.
Проверки проводят региональные управления ФСИН и СКР
Новости Кемерово: «ШерегешФест» собрал тысячи гостей

«ШерегешФест» собрал тысячи гостей

16 Ноября 2020 г.
На кузбасском курорте официально открыли горнолыжный сезон
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru