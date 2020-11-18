«Карагайлинское» остановило добычу угля в Кузбассе

Шахтоуправление «Карагайлинское» в Кемеровской области остановило добычу. Предприятие не смогло выйти на проектные мощности и находится в состоянии банкротства.

«Численность работников предприятия на текущий момент составляет 474 человека. С декабря 2020 года планируется оставить порядка 200 работников для жизнеобеспечения предприятия. Для решения вопроса трудоустройства высвобождающихся горняков центры занятости населения подбирают подходящие вакансии на угольных предприятиях», - рассказали ТАСС в пресс-службе министерства угольной промышленности региона.

По данным ведомства, ситуация в шахтоуправлении стала следствием ряда факторов. В их числе, кризис в отрасли и сложные условия добычи.

Угледобывающее предприятие находится в городе Киселевске. ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» было признано банкротом в сентябре 2020 года. В решении арбитражного суда о введении конкурсного производства указывается, что требования кредиторов составляют 45,43 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, ООО ранее входило в состав угольной компании «Заречная». В 2014-2015 годах в его составе были запущены в эксплуатацию шахта мощность 1,5 млн т угля в год и обогатительная фабрика.

В марте 2020 года стало известно о том, что добычу угля в Кузбассе приостановило ООО «Сибэнергоуголь».

Фото: сайт министерства угольной промышленности Кемеровской области