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На Притомском проспекте в Кемерове появится новая школа

Главная Экономика
Кемерово
17:43 17 Ноября 2020
строительство, школа, стоимость
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове началось строительство школы более чем на 1 тыс. учеников. Она появится на Притомском проспекте.

В микрорайоне 15а будет построено четырехэтажное здание общей площадью почти 17,5 тыс. кв. м. Стоимость работ составит более 1,2 млрд руб. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов.  

«Здесь живет много молодых семей с детьми. Пока ребята ходят в школы соседнего района, но из-за большого количества учеников занятия там проходят в две смены», - сказал о необходимости проекта губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Завершить строительство планируется к декабрю 2021 года.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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