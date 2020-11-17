На Притомском проспекте в Кемерове появится новая школа

В Кемерове началось строительство школы более чем на 1 тыс. учеников. Она появится на Притомском проспекте.

В микрорайоне 15а будет построено четырехэтажное здание общей площадью почти 17,5 тыс. кв. м. Стоимость работ составит более 1,2 млрд руб. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов.

«Здесь живет много молодых семей с детьми. Пока ребята ходят в школы соседнего района, но из-за большого количества учеников занятия там проходят в две смены», - сказал о необходимости проекта губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Завершить строительство планируется к декабрю 2021 года.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области