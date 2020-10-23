Коронавирус сократил средства на новогодние праздники в Кузбассе

Муниципалитеты Кемеровской области перенаправят в пользу здравоохранения часть средств, которые предполагалось потратить на празднование Нового года. Такое решение было принято на совещании, которое дистанционно провел губернатор Сергей Цивилев, заболевший коронавирусной инфекцией.

«Я предлагаю пересмотреть эти затраты. Разумеется, мы не будем отказываться от покупки подарков для детей-сирот и других социальных обязательств. Но необходимо перенаправить часть средств на нужды системы здравоохранения, так как именно это сейчас является первостепенным», - заявил он.

По данным областных властей, муниципалитетам предлагают отказаться от закупки дополнительной иллюминации и искусственных елок, сократить количество ледовых и снежных фигур, а также развлекательную программу. В частности, мэрия Новокузнецка планирует урезать такие расходы на 1,5 млн руб.

Сэкономленные средства предполагается направить на выплаты медикам, работающим в «красных» зонах и на скорой, закупку средств индивидуальной защиты и т. д.

Вчера оперативный штаб региона сообщал о том, что за предыдущие сутки в Кузбассе зарегистрировано 176 новых случаев заболевания COVID-19. Их общее количество достигло 13 827.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае власти Республики Бурятия решили направить на поддержку турбизнеса 50,2 млн руб. Эти средства высвободились от отмены из-за эпидемии COVID-19 ряда крупных мероприятий.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области