Новокузнецкий стадион «Металлург» отремонтируют в несколько этапов

В Новокузнецке стартовал капремонт «Металлурга». Это главный футбольный стадион города.

Капремонт разбит на два этапа. По сообщению мэрии Новокузнецка, на первом этапе предстоит провести работы в подтрибунных помещениях. Строители демонтируют конструкции, после чего заменят все коммуникации. Здесь появятся новые раздевалки, душевые комнаты, медицинские кабинеты и тренажерный зал.

Весной 2021 года в ходе второго этапа капремонта будут покрашены мачты освещения и заменены трибуны. На стадионе также появится небольшой навес.

«После детального обсуждения со специалистами мы пришли к мнению, что поле в Новокузнецке не станет искусственным… В настоящее время современные технологии и коммуникации позволяют оставить живой зелёный газон даже в Сибирском регионе», – рассказал о предстоящих работах сайту мэрии глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Стадион «Металлург» на пр. Строителей был построен в 50-е годы. В 2002 году здесь уложили новый газон, установили пластиковые кресла. На «Металлурге» проводит домашние матчи футбольный клуб «Новокузнецк».

Фото: сайт мэрии Новокузнецка