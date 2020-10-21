21 октября
Кемерово
погода +11 °C
77.78
 
€ 91.56
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Новокузнецкий стадион «Металлург» отремонтируют в несколько этапов

Главная Экономика
Кемерово
13:15 21 Октября 2020
капремонт, стадион, этап
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новокузнецке стартовал капремонт «Металлурга». Это главный футбольный стадион города.

Капремонт разбит на два этапа. По сообщению мэрии Новокузнецка, на первом этапе предстоит провести работы в подтрибунных помещениях. Строители демонтируют конструкции, после чего заменят все коммуникации. Здесь появятся новые раздевалки, душевые комнаты, медицинские кабинеты и тренажерный зал.

Весной 2021 года в ходе второго этапа капремонта будут покрашены мачты освещения и заменены трибуны. На стадионе также появится небольшой навес.

«После детального обсуждения со специалистами мы пришли к мнению, что поле в Новокузнецке не станет искусственным… В настоящее время современные технологии и коммуникации позволяют оставить живой зелёный газон даже в Сибирском регионе», – рассказал о предстоящих работах сайту мэрии глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Стадион «Металлург» на пр. Строителей был построен в 50-е годы. В 2002 году здесь уложили новый газон, установили пластиковые кресла. На «Металлурге» проводит домашние матчи футбольный клуб «Новокузнецк».

Фото: сайт мэрии Новокузнецка

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Руководство Кузбасса предложило временно отменить маркировку жизненно важных лекарств

Руководство Кузбасса предложило временно отменить маркировку жизненно важных лекарств

20 Октября 2020 г.
Аптеки региона испытывают нехватку препаратов против коронавируса
Новости Кемерово: Кузбасский проект туркластера получил шанс на реализацию

Кузбасский проект туркластера получил шанс на реализацию

18 Октября 2020 г.
«Междуреченск. Город тайги» стал одним из победителей конкурса АСИ
Новости Кемерово: В кузбасском Киселевске построят спорткомплекс к Дню шахтера

В кузбасском Киселевске построят спорткомплекс к Дню шахтера

13 Октября 2020 г.
В регионе прошло первое заседание штаба по подготовке к празднику
Новости Кемерово: В Кузбассе отремонтируют участок обхода Юрги

В Кузбассе отремонтируют участок обхода Юрги

23 Сентября 2020 г.
Его протяженность составляет 5,3 км
Новости Кемерово: Ледовый дворец «Кузнецкий лед» открыли в Новокузнецке

Ледовый дворец «Кузнецкий лед» открыли в Новокузнецке

18 Сентября 2020 г.
Там будут работать школы хоккея и фигурного катания
Новости Кемерово: В Новокузнецке заменят мост через Томь

В Новокузнецке заменят мост через Томь

11 Сентября 2020 г.
Объявлен конкурс на проектирование объекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кузбассе из-за землетрясения пострадали два шахтера

В Кузбассе из-за землетрясения пострадали два шахтера

16 Октября 2020 г.
Их состояние оценивается как средней степени тяжести
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru