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Руководство Кузбасса предложило временно отменить маркировку жизненно важных лекарств

Главная Экономика
Кемерово
18:11 20 Октября 2020
лекарство, парламент, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководство Кемеровской области предложило на время эпидемии COVID-19 отменить обязательную маркировку жизненно важных лекарств. По их оценке, это облегчит процесс реализации препаратов, используемых при лечении коронавируса.

Необходимость подобной меры, как указывается на сайте заксобрания региона, подтвердили итоги проверки работы аптек Кузбасса. За выходные депутаты и их помощники посетили 697 аптек.

«Ситуация с наличием необходимых для лечения ковида лекарств – сложная. Даже если препарат есть в наличии, зачастую он в единственном экземпляре и через пять минут в продаже его уже может не быть. Как следствие, в среднем кузбассовцу, чтобы купить лекарства, надо обойти минимум пять, а то и 10 аптек», - заявил спикер заксобрания Вячеслав Петров на аппаратном совещании у губернатора.

По данным сайта областного парламента, левофлоксацин был в продаже в 18,2%  от общего количества проверенных аптек, гидроксихлорохин – в 13,1%, фавипиравир – в 11,5%.

Как сообщил председатель заксобрания, губернатор Сергей Цивилев направил предложение об отмене маркировки на время эпидемии в правительство РФ. Сам областной парламент – в Федеральное собрание.

Фото: pixabay.com

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