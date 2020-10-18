Кузбасский проект туркластера получил шанс на реализацию

Один сибирский проект попал в число шести победителей Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в номинации «Территория перспективного развития». Это проект «Междуреченск. Город тайги» из Кемеровской области.

Конкурса проводило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

«Топ-6 территорий перспективного развития получат наставника с формированием индивидуальной траектории развития. Наставниками станут корпорации, профильные министерства, деловые объединения», - говорится на сайте АСИ.

Как писали Sibnovosti.ru, основой круглогодичного курорта в проекте решено сделать государственный заказник «Бельсинский». Он включит горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья в одну систему.

«На горе Черный Салан предлагается создать курорт с 80 км трасс, прогнозируемое количество туристов – практически 8 млн в год. На горе Югус планируется построить конгресс-центр и Музей тайги, отели и работающие круглогодично оздоровительные центры. Есть возможности для сооружения лыжных трамплинов и хафпайпов для сноубордистов», - рассказали в правительстве Кемеровской области.

По итогам конкурса были также названы еще 10 победителей. Эти проекты после доработки будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств. В их числе, «Тункинская долина» (Республика Бурятия) и «Горная Хакасия».

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области