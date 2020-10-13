В кузбасском Киселевске построят спорткомплекс к Дню шахтера

Кузбасский город Киселевск получит для подготовки к празднованию Дня шахтера в 2021 году почти 1 млрд руб. Значительная часть этих средств пойдет на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Объем предстоящих расходов был назван на первом заседании областного штаба по подготовке к главному профессиональному празднику региона. По данным сайта правительства Кемеровской области, его провел первый вице-губернатор Вячеслав Телегин.

Как рассказал вице-губернатор по строительству Глеба Орлова, спортивный комплекс появится в микрорайоне Красный Камень. Его площадь составит 3,6 тыс. кв. м. Институт «Кузбасспроект» уже завершил проектирование объекта. На его строительство потратят около 400 млн руб.

В Киселевске, который в следующем году отметит 85-летие, также запланирован капремонт киноконцертного зала «Россия». Пройдет и реконструкция детского загородного оздоровительного лагеря «Огонек».

Фото: сайт мэрии Киселевска