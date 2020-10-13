13 октября
Кемерово
погода +7 °C
77.02
 
€ 91.0
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

В кузбасском Киселевске построят спорткомплекс к Дню шахтера

Главная Экономика
Кемерово
11:44 13 Октября 2020
строительство, праздник, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Кузбасский город Киселевск получит для подготовки к празднованию Дня шахтера в 2021 году почти 1 млрд руб. Значительная часть этих средств пойдет на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Объем предстоящих расходов был назван на первом заседании областного штаба по подготовке к главному профессиональному празднику региона. По данным сайта правительства Кемеровской области, его провел первый вице-губернатор Вячеслав Телегин.

Как рассказал вице-губернатор по строительству Глеба Орлова, спортивный комплекс появится в микрорайоне Красный Камень. Его площадь составит 3,6 тыс. кв. м. Институт «Кузбасспроект» уже завершил проектирование объекта. На его строительство потратят около 400 млн руб.

В Киселевске, который в следующем году отметит 85-летие, также запланирован капремонт киноконцертного зала «Россия». Пройдет и реконструкция детского загородного оздоровительного лагеря «Огонек».

Фото: сайт мэрии Киселевска

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: В Кузбассе отремонтируют участок обхода Юрги

В Кузбассе отремонтируют участок обхода Юрги

23 Сентября 2020 г.
Его протяженность составляет 5,3 км
Новости Кемерово: Ледовый дворец «Кузнецкий лед» открыли в Новокузнецке

Ледовый дворец «Кузнецкий лед» открыли в Новокузнецке

18 Сентября 2020 г.
Там будут работать школы хоккея и фигурного катания
Новости Кемерово: В Новокузнецке заменят мост через Томь

В Новокузнецке заменят мост через Томь

11 Сентября 2020 г.
Объявлен конкурс на проектирование объекта
Новости Кемерово: Кузбасский Междуреченск предложили сделать центром крупнейшего экокурорта России

Кузбасский Междуреченск предложили сделать центром крупнейшего экокурорта России

11 Сентября 2020 г.
Авторы проекта рассчитывают на 100 млрд рублей инвестиций
Новости Кемерово: Шахта в Кузбассе построила очистные сооружения после вмешательства прокурора

Шахта в Кузбассе построила очистные сооружения после вмешательства прокурора

4 Сентября 2020 г.
Инвестиции АО «Шахта «Полосухинская» составили 244 млн рублей
Новости Кемерово: Комсомольский проспект в Кемерове стал длиннее на километр

Комсомольский проспект в Кемерове стал длиннее на километр

31 Августа 2020 г.
Дорогу открыли в День шахтера
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» снова обыграл новосибирский «Локомотив»

Волейбольный «Кузбасс» снова обыграл новосибирский «Локомотив»

12 Октября 2020 г.
Это произошло уже третий раз в сезоне
Новости Кемерово: Лицеисты в Новокузнецке шьют горожанам экосумки

Лицеисты в Новокузнецке шьют горожанам экосумки

8 Октября 2020 г.
Проект их учебного заведения «На экостиле» стал победителем грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы».
Новости Кемерово: Власти Кузбасса просят продлить сроки сдачи новых детских садов

Власти Кузбасса просят продлить сроки сдачи новых детских садов

8 Октября 2020 г.
Завершить должны были в этом году, но успеют не раньше начала следующего года, заявил губернатор Сергей Цивилев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru