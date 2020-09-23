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В Кузбассе отремонтируют участок обхода Юрги

Главная Экономика
Кемерово
16:06 23 Сентября 2020
капремонт, дорога, экспертиза
Автор: Sibnovosti.ru
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Главгосэкспертиза России согласовала расходы на капремонт одного из участков трассы Р-255 «Сибирь». Он расположен на обходе города Юрги в Кемеровской области.

Протяженность участка составляет 5,3 км. По данным учреждения, дорога вводилась в эксплуатацию в 2003-2006 годах. Она позволила разгрузить внутреннюю улично-дорожную сеть и вывести транзитный транспорт за границы города. Капремонт рассчитан на полгода. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

«Здесь снимут дорожное покрытие, устроят водоотводные кюветы, уширят дорожную одежду на участках примыканий, отремонтируют водопропускные трубы и укрепят обочины», - говорится о предстоящих работах на сайте Главгосэкспертизы.  

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года был введен в строй обход другого города в Кузбассе – Мариинска.

Фото: «Яндекс.Карты»

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