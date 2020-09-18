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Ледовый дворец «Кузнецкий лед» открыли в Новокузнецке

Главная Экономика
Кемерово
15:09 18 Сентября 2020
строительство, хоккей, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новокузнецке на ул. ДОЗ открылся ледовый дворец «Кузнецкий лед». Инвесторами проекта выступили ООО ОК «Сибшахтострой» и ОАО «Инрусинвест».

В составе комплекс ледовая арена, а также залы хореографии и общей физической подготовки, тренажерный зал, бросковая зона. Трибуны рассчитаны на 338 зрителей. Кроме того, за ледовой площадкой можно наблюдать из кафе на 40 посадочных мест.

По данным сайта правительства Кемеровской области, в ледовом дворце будут работать школы хоккея и фигурного катания. Туда уже объявлен набор. Предполагается, что в хоккейной школе дети будут не только тренироваться, но и участвовать в официальных соревнованиях, включая чемпионата России.

Фото: сайт правительства Кемеровской области

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