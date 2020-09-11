В Новокузнецке заменят мост через Томь

В Новокузнецке решили сменить мост через реку Томь по Притомскому шоссе. Конкурс на его проектирование объявило муниципальное управление капстроительства.

Согласно сообщению на портале госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 128,8 млн руб. Победитель станет известен в середине октября.

Будущий мост должен иметь четыре полосы движения и тротуар шириной в 1,5 м. Он заменит действующий двухполосный мост.

«У нас большой поток приезжающих и уезжающих граждан из других городов и районов - восточное направление плюс у горожан дачные участки, и там создаются большие пробки из-за того что мост является узким звеном», - сообщили «Интерфаксу» в мэрии Новокузнецка.

По данным информагентства, власти Новокузнецка рассчитывают получить согласование Главгосэкспертизы на строительство объекта в середине 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне власти Кемеровской области сообщили о том, что в этом году начнется проектирование новой автодороги. Она соединит село Шарап в Новокузнецке с поселком Восточный Новокузнецкого района.

Фото: электронный справочник 2ГИС