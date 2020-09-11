Кузбасский Междуреченск предложили сделать центром крупнейшего экокурорта России

В Кузбассе прошла презентация проекта «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития - Междуреченск». Он предполагает создание на юге региона крупного экологического курорта.

Проект представил Междуреченска Владимир Чернов. Основой круглогодичного курорта решено сделать государственный заказник «Бельсинский». Он включит горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья в одну систему.

«Гора Черный Салан - одна из немногих в мире с наиболее удачной геометрией и возможностью создания курорта на 80 км трасс с прогнозным посещением практически 8 млн туристов в год. Построить его можно с минимальной нагрузкой на тайгу, создать современную и экологичную инфраструктуру. Этот проект может стать крупнейшим в стране», - говорится в сообщении правительства Кемеровской области.

В Поднебесных Зубьях предполагается создать «рассредоточенный экокурорт малого формата с максимальным погружением в природу». На Югусе - круглогодичный центр с образовательным, оздоравливающим, экстремальным, спортивным и научным функционалом.

Инфраструктура свяжет новый экокурорт с действующим горнолыжным курортом Шерегеш – крупнейшим в России по числу гостей за сезон. По мнению разработчиков проекта, он позволит привлечь инвестиции в объеме 100 млрд руб. вывести из монозависимости 10 городов юга Кузбасса.

Проект «ТРК-Междуреченск» вышел в финал всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России, который проводит Агентство стратегических инициатив. Как писали Sibnovosti.ru, в финал вышли 34 проекта, в том числе, пять сибирских. Это также ТРК «Горная Хакасия», «Катунь» (Алтайский край), «Арктический. Плато Путорана» (Красноярский край) и «Южный Байкал» (Иркутская область). Итоги конкурса подведут 16 октября. Будет отобрано 10 победителей.

Фото: сайт мэрии Междуреченского городского округа