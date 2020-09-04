Шахта в Кузбассе построила очистные сооружения после вмешательства прокурора

АО «Шахта «Полосухинская» в Кемеровской области построила очистные сооружения. Тем самым предприятие выполнило решение Заводского районного суда Новокузнецка.

В райсуд обращался новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор. В заявлении говорилось о необходимости строительство очистных сооружений для достижения нормативов качества сбрасываемых шахтных сточных вод в реку Есаулка.

«АО «Шахта Полосухинская» выполнен полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и осуществлен ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений, построенных во исполнение вышеуказанного судебного решения», - говорится в сообщении прокуратуры Кузбасса.

По данным ведомства, инвестиции шахты в проект составили около 244 млн руб.

«Полосухинская» находится в Новокузнецке. Предприятие было построено в 1985 году. Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году суд в Кемеровской области по требованию прокуратуры обязал ПАО «Распадская» провести реконструкцию очистных сооружений на реке Ольжерас в Междуреченском районе. В феврале 2020 года заработали очистные сооружения на шахте им. Кирова.

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