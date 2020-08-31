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Комсомольский проспект в Кемерове стал длиннее на километр

Главная Экономика
Кемерово
13:39 31 Августа 2020
строительство, дорога, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области в последнее воскресенье лета отметили главный профессиональный праздник региона – День шахтера. По традиции, к этому празднику открывают новые объекты.

В этом году ко Дню шахтера в Кемерове ввели в строй новый участок Комсомольского проспекта протяженностью почти в 1 км и 400-метровый участок проспекта Ленина. Они соединили строящиеся жилые микрорайоны в восточной части города.

«Новый участок Комсомольского проспекта - это километровая шестиполосная автомагистраль, которая тянется от пр. Ленина до пр. Химиков и пересекается с достроенным участком пр. Ленина. Ширина новой дороги- 22,5 м», - уточнил сайт правительства Кемеровской области.

По данным областных властей, общая стоимость строительства составила 397,2 млн руб. Большая часть этой суммы приходится на федеральный бюджет. Как писали Sibnovosti.ru, аукцион на право строительства нового участка Комсомольского проспекта прошел в начале этого года. Его победителем стало АО «Кемеровоспецстрой».

В июле в Кемеровской области после капремонта открылась четырехполосная автодорога Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Это продолжение автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. В августе началось движение по автомобильному обходу города Мариинска.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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