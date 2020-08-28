Кузбасскому углепрому нужны новые квоты и скидки на перевозку

Руководство Кемеровской области рассчитывает добиться увеличения квоты на вывоз угля и скидки на его транспортировку по железной дороге. Эти меры должны поддержать экономику Кузбасса, которая на 40% зависит от угольной промышленности.

О переговорах по поводу перевозки угля, которые ведет правительство Кузбасса, рассказал губернатор Сергей Цивилев. Вчера он провел прямую линию в прямом эфире, которая транслировалась двумя телеканалами и рядом интернет-ресурсов.

«В начале года, как вы знаете, мы подписали соглашение с РЖД о том, что в этом году должно быть отправлено (на восток) не меньше угля, чем в прошлом году. Сейчас мы готовим соглашение уже на следующий год. И в этом соглашении мы будем настаивать, чтобы вывозить из Кузбасса не столько же, как в предыдущем, но должен быть и прирост», заявил он.

В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» предоставляет скидку на вывоз кузбасского угля в 12,8%. По оценке руководства региона, для стабильной работы угольной промышленности Кузбасса необходимо ее увеличить до 50%.

Как писали Sibnovosti.ru, 18 марта 2020 года в Кузбассе РЖД и правительство региона подписали соглашение, касающееся транспортировки угля в восточном направлении. Был утвержден объем в 53 млн т. Затем были достигнуты договоренности о перевозке 64 млн т кузбасского угля в северо-западном направлении и 21,1 млн т – в южном.

По данным Сибирского таможенного управления, в первом полугодии 2020 года Кузбасс экспортировал топливно-энергетические товары на $4,31 млрд. За январь-июнь 2019-го этот показатель составлял $6,7 млрд.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области