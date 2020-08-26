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«БелАЗ» построил в Кузбассе Центр технической поддержки

Главная Экономика
Кемерово
12:16 26 Августа 2020
техника, открытие, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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ОАО «БелАЗ» открыло центр технической поддержки в кузбасском городе Белово. В проект белорусская компания вложила около 800 млн руб.

Общая площадь комплекса составляет 21 га, площадь зданий – 15 тыс. кв. м. Это самый крупный в сервисной инфраструктуре «БелАЗа» Центр технической поддержки и шестой по счету у компании в России. Помимо собственно инвестора в финансировании проекта участвовали Фонд развития моногородов (180 млн руб. на создание инженерной инфраструктуры) и областной бюджет (30 млн руб.).

«Центр оснащен лучшим современным специализированным оборудованием для проведения капитальных и текущих ремонтов узлов и агрегатов карьерных самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 30-450 т. Здесь же можно будет проводить ремонт гидравлических систем и электропривода», - говорится в сообщении правительства Кемеровской области.

В ходе церемонии открытия Центра гендиректор новосибирского ООО ТД «МТЗ-Сибирь» Дмитрий Белайц побил достижение из Книги рекордов Гиннесса. Он протащил 90-тонный «БелАЗ» на три метра.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году в городе Черногорске открылся сервисный центр по обслуживанию карьерной техники «БелАЗ». Инвестиции в этот проект составили 100 млн руб. В январе 2019-го был заключен контракт на поставку тракторов Belarus в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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