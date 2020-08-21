В Кузбассе отменили строительство железнодорожной ветки

В Кемеровской области отменили выданное ранее разрешение на строительство ветки к запроектированной железнодорожной станции углепогрузки. Ее планировалось построить возле поселка Черемза Новокузнецкого района региона.

Основанием для отмены разрешения стал тот факт, что ООО «РК Проект» не предоставило проект рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, по которым планировалось проложить железнодорожную линию.

Официальное название объекта - «Пути необщего пользования станции «Кузнецкая» с примыканием к станции Томусинская Западно-Сибирской железной дороги». Документ, аннулирующий разрешение, подписал начальник главного управления архитектуры и строительства Кузбасса Виктор Костиков. В разъяснении, опубликованном на сайте правительства Кузбасса, говорится, что, согласно действующим нормам, проект рекультивации земель должен быть подготовлен в составе проектной документации на строительство.

По данным ТАСС, против реализации проекта резко выступили местные жители, которые провели акции протеста против строительства. По их мнению, строительство станции ухудшит экологическую обстановку.

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