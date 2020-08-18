В кузбасской Тайге обновили водовод

В городе Тайге Кемеровской области построили новый магистральный водовод. Ранее жители города с населением примерно 25 тыс. человек не раз жаловались на качество водопроводной воды.

Работы стоимостью 157 млн руб. шли в течение двух месяцев. Протяженность нового полимерного трубопровода составила 10,2 км. По данным сайта правительства Кузбасса, некоторые участки старого водовода были проложены еще в 1913 году.

«За последние полтора года мы построили в Тайге самый современный комплекс глубокой очистки воды: установили систему ультрафильтрации, оборудование для дополнительной очистки воды во время пиковых нагрузок, новые насосы и емкости, резервуар для чистой воды на 1 тыс. кубометров. Но чистая вода не доходила до людей из-за старых труб. Кроме того, на старом водоводе случались аварии. Поэтому поставил задачу заменить трубы до начала отопительного сезона», - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году из-за повышенной концентрации марганца в воде в городе дважды вводился режим ЧС. По данным специалистов лаборатории радиационной спектроскопии Томского политехнического университета, загрязнение реки Яи марганцем является природным явлением.

В конце прошлого года было объявлено о том, что власти Тайги заключили соглашение с правительством Кемеровской области и коммунальным предприятием «Тайгинское ВКХ» о замене городской сети водоснабжения и канализации. Сумма инвестиций до 2029 года должна составить 776 млн руб.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области