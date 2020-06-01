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Волейбольный «Кузбасс» усилил блок чемпионом Европы из Сербии

Главная Спорт
Кемерово
15:32 1 Июня 2020
волейбол, игрок, сербия
Автор: Sibnovosti.ru
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Центральный блокирующий волейбольной сборной Сербии Петар Крсманович возвращается в Сибирь. Следующий сезон он начнет в форме кемеровского «Кузбасса».

«Я выбрал «Кузбасс», потому что они стали чемпионами России в позапрошлом году. Я очень рад, что подписал контракт с кемеровским клубом. Я и раньше играл в Сибири и знаю, какой здесь высокий уровень», - сказал легионер сайту своего нового клуба.

В 2016-2019 годы Петар Крсманович играл за другой сибирский клуб Суперлиги - сургутский «Газпром-Югра». После этого сербский спортсмен успел выступить за итальянскую «Пьяченцу». В 2019 году он стал чемпионом Европы.

До прихода сербского спортсмена в составе «Кузбасса» было два иностранца – украинец Дмитрий Пашицкий и финн Лаури Керминен.

Фото: страница волейбольного клуба «Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте»

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