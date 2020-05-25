Хоккейный новокузнецкий «Металлург» взял белорусского голкипера

Новокузнецкий «Металлург», выступающий в Высшей хоккейной лиге, усилился вратарем из Белоруссии. Михаил Карнаухов имеет даже опыт игры за сборную этой страны.

В информации «Металлурга» о подписании контрактов на будущий сезон Михаил Карнаухов назван в числе девяти новичков кузбасской команды.

«Вратарь в минувшем сезоне КХЛ провел 12 матчей в регулярном чемпионате за минское «Динамо» при коэффициенте надежности 3,57 и 88% отраженных бросков. В общей сложности за карьеру в лиге Михаил сыграл 44 матча», - говорится об игре голкипера в сезоне 2019/2020.

За сборную Белоруссии вратарь провел в общей сложности девять матчей. В том числе, на чемпионате мира.

Интересно, что другой новый голкипер новокузнецкой команды также имеет опыт игры за сборную. Эдуард Рейзвих выступал за юниорскую сборную России и завоевал с ней серебряные медали чемпионата мира. В минувшем сезоне он защищал цвета казахстанской «Сарыарки».

«Металлург» в сезоне уступил во всех четырех встречах «Сарыарке», трижды по буллитам, и во всех этих поединках в воротах карагнадинцев играл как раз Эдуард», - отметили в сибирском клубе.

Фото: сайт новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург»