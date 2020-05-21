В мужском волейбольном «Кузбассе» новый главный тренер

Новым главным тренером мужского волейбольного «Кузбасса» стал отечественный специалист. На этот пост назначен Алексей Вербов.

Ранее Алексей Вербов работал старшим тренером клуба «Зенит-Казань». Контракт с кемеровским клубом он заключил на один год.

«Я не вижу смысла объяснять, почему Кемерово. Все и так все знают про эту команду. Скажу только что организация работы в клубе на высочайшем уровне, и результаты команды говорят сами за себя. Да и с директором мы во многом одинаково смотрим на волейбол…», - рассказал Алексей Вербов сайту клуба.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошедшем сезоне «Кузбасс» возглавлял румынский специалист Георге Крету. На прошлой неделе было объявлено о том, что он покидает столицу Кузбасса вместе с двумя итальянскими тренерами Франческо Олени и Мирко Фасини.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»