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Иностранные тренеры ушли из волейбольного «Кузбасса»

Главная Спорт
Кемерово
13:06 15 Мая 2020
волейбол, тренер, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» радикально меняет тренерский штаб. Команду покидает главный тренер и его помощники.

Сегодня клуб сообщил об отставке главного тренера Георге Крету по окончании сезона 2019/2020. Вместе с румынским специалистом  команду покидают также итальянские тренеры Франческо Олени и Мирко Фасини.

«Иностранные специалисты провели в «Кузбассе» один сезон, по итогам которого кемеровский клуб занял третье место и вышел в полуфинал Лиги чемпионов», - говорится в сообщении на сайте клуба, где тренерам высказана благодарность за проделанную работу.

Кто заменит ушедших специалистов, не уточняется.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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