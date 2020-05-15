Иностранные тренеры ушли из волейбольного «Кузбасса»

Кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» радикально меняет тренерский штаб. Команду покидает главный тренер и его помощники.

Сегодня клуб сообщил об отставке главного тренера Георге Крету по окончании сезона 2019/2020. Вместе с румынским специалистом команду покидают также итальянские тренеры Франческо Олени и Мирко Фасини.

«Иностранные специалисты провели в «Кузбассе» один сезон, по итогам которого кемеровский клуб занял третье место и вышел в полуфинал Лиги чемпионов», - говорится в сообщении на сайте клуба, где тренерам высказана благодарность за проделанную работу.

Кто заменит ушедших специалистов, не уточняется.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»