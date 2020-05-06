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Волейбольный «Кузбасс» расстается с Виктором Полетаевым

Главная Спорт
Кемерово
12:36 6 Мая 2020
волейбол, игрок, италия
Автор: Sibnovosti.ru
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Диагональный Виктор Полетаев покинет волейбольный кемеровский «Кузбасс». Ранее СМИ сообщали о том, что он может со следующего сезона выступать за санкт- петербургский «Зенит».

«Да, как я уже говорил, он покинет клуб. Мы сейчас ищем кандидатуры (на позицию диагонального), один из вариантов - Зайцев. В мире есть топ-5 диагональных, если нам удастся заменить кем-то из них - хорошо. При этом я считаю, что Витя (Полетаев) входит в пятерку лучших в мире», - сказал ТАСС главный тренер «Кузбасса» Алексей Вербов.

Виктор Полетаев выступает за «Кузбасс» с 2016 года. В прошлом году вместе с сибирской командой стал чемпионом России.

Уроженец Италии, серебряный призер Олимпиады 2016 года Иван Зайцев в настоящее время играет за местный клуб «Модена». В этом году команда вышла в полуфинал Кубка ЕКВ, но затем турнир был прерван из-за распространения коронавирусной инфекции.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

 

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