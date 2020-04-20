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Хоккейный «Кузбасс» взял одного из лучших молодых игроков России

Главная Спорт
Кемерово
13:39 20 Апреля 2020
хоккей с мячом, команда, игрок
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский клуб по хоккею с мячом «Кузбасс» объявил о первых изменениях в составе в этом межсезонье. В команду, выступающую в российской Суперлиге, пришли два новичка, ранее игравшие за другие сибирские клубы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

19-летний Дмитрий Аникин является воспитанником новосибирской спортивной школы. Он становился победителем первенств мира среди юношей в 2017 году, среди юниоров в 2018-м и 2019-м, среди молодежи – в 2019 году. С 2017 года сибиряк играл за «СКА-Нефтяник». Сайт «Кузбасса» подчеркивает, что специалисты признают полузащитника Дмитрия Аникина одним из лучших молодых российских игроков.

Кроме того, в новом сезоне состав ХК «Кузбасс» пополнит воспитанник кемеровской школы русского хоккея нападающий Александр Баздырев (№99 на фото). В последние годы он выступал за красноярский «Енисей» и за иркутскую «Байкал-Энергию».

Напомним, в завершившемся сезоне 2019/2020 «Кузбасс» занял седьмое место в регулярном первенстве Суперлиги, а затем выбыл в первом раунде плей-офф, уступив «СКА-Нефтянику».

Фото: сайт клуба по хоккею с мячом «Кузбасс»

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