У волейбольного кемеровского «Кузбасса» новый доигровщик

Кемеровский «Кузбасс», выступающий в мужской волейбольной российской Суперлиге, объявил о первом пополнении в межсезонье. За сибирский клуб будет выступать доигровщик Александр Маркин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Александр Маркин - воспитанник московской школы волейбола. Большую часть карьеры (2009-2019 годы) он провел в столичном «Динамо», но в прошлом сезоне играл за нижегородский АСК.

«Александр Маркин стал седьмым в списке самых результативных игроков Суперлиги и вторым бомбардиром в АСК», - отмечает сайт «Кузбасса».

За сезон он набрал 284 очка.

«Именно на подачах Александра команде удавалось зарабатывать больше всего очков и он больше всех в лиге вводил мяч в игру – 310 раз!», - говорится на странице АСК в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в этом сезоне «Кузбасс» занял третье место в регулярном первенстве Суперлиги. «Финал шести» был отменен.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»