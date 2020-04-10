У волейбольного кемеровского «Кузбасса» новый доигровщик

Кемеровский «Кузбасс», выступающий в мужской волейбольной российской Суперлиге, объявил о первом пополнении в межсезонье. За сибирский клуб будет выступать доигровщик Александр Маркин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Александр Маркин - воспитанник московской школы волейбола. Большую часть карьеры (2009-2019 годы) он провел в столичном «Динамо», но в прошлом сезоне играл за нижегородский АСК.
«Александр Маркин стал седьмым в списке самых результативных игроков Суперлиги и вторым бомбардиром в АСК», - отмечает сайт «Кузбасса».
За сезон он набрал 284 очка.
«Именно на подачах Александра команде удавалось зарабатывать больше всего очков и он больше всех в лиге вводил мяч в игру – 310 раз!», - говорится на странице АСК в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, в этом сезоне «Кузбасс» занял третье место в регулярном первенстве Суперлиги. «Финал шести» был отменен.
Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»