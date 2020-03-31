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Кемеровчанин Сергей Тарасов покинул тренерский штаб московского клуба по бенди

Главная Спорт
Кемерово
11:30 31 Марта 2020
чемпионат, хоккей с мячом, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Известный кузбасский специалист Сергей Тарасов завершил работу в тренерском штабе московского клуба «Динамо» (хоккей с мячом). У него истек срок контракта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В «Динамо» Сергей Тарасов проработал три сезона. Некоторое время он даже исполнял обязанности главного тренера московской команды, отмечает сайт Федерации хоккея с мячом России.

Сергей Тарасов известен тем, что отыграл за кемеровский «Кузбасс» 21 сезон. Это рекорд в клубной истории. Кроме того, он успел поработать главным тренером кемеровчан и вице-президентом клуба.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом сезоне московское «Динамо» вышло в финал плей-офф российского первенства. Но сам финал не состоялся из-за эпидемии коронавируса.

Фото: сайт Федерации хоккея с мячом России

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