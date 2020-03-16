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Кузбасс не будет проводить финал российской суперлиги по хоккею с мячом

Главная Спорт
Кемерово
10:26 16 Марта 2020
хоккей с мячом, финал, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровская область отказалась от права провести финал чемпионата России по хоккею с мячом. Решение было принято в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Федерация хоккея с мячом России 14 марта получила письмо кемеровского губернатора Сергея Цивилева. В нем говорится о невозможности проведения финального матча в Кемерове из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В Кузбассе 14 марта ввели режим «повышенной готовности». Это произошло после того, как у двух жителей областного центра подтвердился диагноз. Распоряжением губернатора все массовые культурные и спортивные мероприятия в регионе перенесены на неопределенный срок.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее планировалось, что финал российской суперлиги состоится 21 марта 2020 года на стадионе «Химик». В нем должны были принять участие московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник». Тем временем, архангельский «Водник» и красноярский «Енисей» обратились в федерацию с предложением не проводить матч за третье место.

Фото: Виктор Иванов/сайт Федерации хоккея с мячом России

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