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Чемпион России по хоккею с мячом определится в Кемерове

Главная Спорт
Кемерово
15:46 13 Марта 2020
финал, чемпионат, хоккей с мячом
Автор: Sibnovosti.ru
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Финал первенства российской Суперлиги по хоккею с мячом в этом году примет Кемерово. Решение принято по итогам конкурса, проведенного дирекцией по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Финал состоится в субботу, 21 марта 2020 года. Игра пройдет на стадионе «Химик».

Согласно регламенту соревнований, чемпион России определяется по итогам одного матча. В настоящее время турнир дошел до стадии полуфинала. Сегодня проходят вторые матчи в парах «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Водник» (Архангельск) и «Енисей» (Красноярск) - «Динамо» (Москва).

Фото: сайт кемеровского стадиона «Химик»

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