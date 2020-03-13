Чемпион России по хоккею с мячом определится в Кемерове

Финал первенства российской Суперлиги по хоккею с мячом в этом году примет Кемерово. Решение принято по итогам конкурса, проведенного дирекцией по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Финал состоится в субботу, 21 марта 2020 года. Игра пройдет на стадионе «Химик».

Согласно регламенту соревнований, чемпион России определяется по итогам одного матча. В настоящее время турнир дошел до стадии полуфинала. Сегодня проходят вторые матчи в парах «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Водник» (Архангельск) и «Енисей» (Красноярск) - «Динамо» (Москва).

Фото: сайт кемеровского стадиона «Химик»