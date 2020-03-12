«Кузбасс» добыл путевку в полуфинал волейбольной Лиги чемпионов

Кемеровский «Кузбасс» вышел в полуфинал мужской волейбольной Лиги чемпионов. В ответном матче в гостях он с нужным для этого счетом обыграл польский клуб «Закса», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В первом четвертьфинальном матче в Кемерове 4 марта хозяева потерпели поражение на тай-брейке – 2:3 (25:22; 24:26; 25:17; 26:28; 14:16). В ответной встрече поляки сделали еще один шаг к полуфиналу, выиграв первый сет 25:21. Но затем побеждали только сибиряки: 23:25, 18:25 и 20:25. Итоговый счет – 1:3 в пользу гостей.

«Сегодня произошло что-то невероятное. На протяжении всего сезона у игроков были мелкие проблемы со здоровьем. И в такие моменты на выручку приходила сила команды. В тяжелые моменты команда сплачивалась и боролась до победы. Сегодня - памятный день для клуба и для всех игроков», - оценил происшедшее главный тренер «Кузбасса» Георге Крету.

Впрочем, дальнейшая судьба Лиги чемпионов в этом сезоне остается туманной. Так, из-за опасности коронавируса матч «Закса» - «Кузбасс» прошел без зрителей в городе Кендзежин-Козле с населением около 64 тыс. человек. Ряд других четвертьфинальных поединков вовсе отложены на неопределенный срок. Напомним, что на этой стадии турнира выступают три итальянские команды.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»