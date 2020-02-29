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В Кузбассе планируют построить паралимпийский спорткомплекс

Главная Спорт
Кемерово
14:00 29 Февраля 2020
общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Белове началось строительство паралимпийского спорткомплекса. Площадку проинспектировал глава Кузбасса Сергей Цивилев. 

«Объект уникальный: он оборудован для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Здесь смогут проводить тренировочные сборы команды паралимпийских видов спорта. Его открытия уже ждут разные спортивные федерации», - написал губернатор в социальных сетях. 

В комплексе появятся футбольное поле, беговые дорожки, воркаут-площадка, зона для прыжков в блину, паркет для волейбола и баскетбола, лыжная трасса, бассейн и спортивные залы. Всего будет открыто около 50 направлений. 

Отметим, что строители рассчитывают ввести объект эксплуатации в августе 2020 года. 

Фото: Instagram

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