В Кузбассе планируют построить паралимпийский спорткомплекс

В Белове началось строительство паралимпийского спорткомплекса. Площадку проинспектировал глава Кузбасса Сергей Цивилев.

«Объект уникальный: он оборудован для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Здесь смогут проводить тренировочные сборы команды паралимпийских видов спорта. Его открытия уже ждут разные спортивные федерации», - написал губернатор в социальных сетях.

В комплексе появятся футбольное поле, беговые дорожки, воркаут-площадка, зона для прыжков в блину, паркет для волейбола и баскетбола, лыжная трасса, бассейн и спортивные залы. Всего будет открыто около 50 направлений.

Отметим, что строители рассчитывают ввести объект эксплуатации в августе 2020 года.

Фото: Instagram