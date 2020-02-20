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«Кузбасс» вышел в четвертьфинал волейбольной Лиги чемпионов

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Кемерово
09:59 20 Февраля 2020
волейбол, игра, четвертьфинал
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский «Кузбасс» вышел в плей-офф мужской волейбольной Лиги чемпионов. В последнем туре группового турнира сибиряки обыграли «Берлин», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч прошел в Кемерове. Немецкие волейболисты выиграли первый сет 25:22 и поставили под вопрос выход «Кузбасса» в следующий этап Лиги чемпионов. Следующие два оказались за хозяевами - 25:19 и 25:14. Казалось, что наступил коренной перелом, но «Берлин» смог сравнять счет, выиграв четвертую партию 25:20. На тай-брейке сил гостям уже не хватило. «Кузбасс» выиграл последний сет 15:8 и матч 3:2.

Матч в присутствии 3 тыс. зрителей продлился почти два часа. Лучшими у кемеровчан были Ярослав Подлесных и Виктор Полетаев, набравшие 24 и 22 очка соответственно.

«Несомненно, на команду повлияла усталость после финала Кубка Германии и возможно игроки не могли держать фокус на протяжении всей игры. В любом случае оправданий нет, и Кемерово заслужило победу в этой игре», - сказал после матча сайту «Кузбасса» главный тренер «Берлина» Седрик Энар.

В этой же группе В новоуренгойский «Факел» победил в словенской Любляне местный клуб 3:2. В результате в плей-офф вышли «Факел» с первого места и «Кузбасс» со второго. Помимо двух российских клубов в четвертьфинал попали три итальянских, два польских и один бельгийский.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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