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Волейбольный «Кузбасс» уступил «Факелу» в Лиге чемпионов

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Кемерово
09:59 13 Февраля 2020
волейбол, лига, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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В предпоследнем туре группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов «Кузбасс» проиграл другой российской команде – «Факелу». Матч состоялся в Новом Уренгое, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра сложилась для хозяев довольно легко. Они выиграли в трех сетах примерно за один час и 20 минут - 25:21, 25:16 и 25:20.

«Наверное, мы на этом отрезке сезона находимся в плохой форме и плохо, что так складываются матчи для нас. Будем искать возможности выхода из этой ямы, и бороться дальше», - признался после поединка сайту клуба капитан «Кузбасса» Игорь Кобзарь.

В другом матче группы В команда из словенской Любляны уступила дома «Берлину» 2:3. Теперь у кемеровчан перед последней игрой с немцами 19 февраля 10 очков, и команда идет второй в группе после «Факела» (11).

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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