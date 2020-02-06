Волейбольный «Кузбасс» одержал победу в Белгороде

Кемеровский «Кузбасс» продолжил погоню за лидерами первенства российской мужской волейбольной Суперлиги. В очередном туре он одержал победу в Белгороде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для победы над «Белогорьем» «Кузбассу» хватило трех партий 3:0 (25:15, 25:23, 25:19).

«Хочу сказать, что сюда мы приехали после домашнего поражения от Новосибирска в cибирском дерби, где у нас были шансы на победу, но тогда мы не были так сфокусированы, как сегодня. Этот фактор сыграл большую роль в сегодняшнем матче. Сегодня мы были более сконцентрированы, чем во время игры с Новосибирском. Мы не отдавали очки даром, лишь во втором сете дали вздохнуть сопернику. В остальном - без подарков», - прокомментировал ход поединка сайту клуба главный тренер «Кузбасса» Георге Крету.

Напомним, в предыдущем туре кемеровчане уступили дома новосибирскому «Локомотиву» 0:3. Сам «Локомотив» в этом туре одержал одну из самых тяжелых побед в этом регулярном первенстве Суперлиги. Над новоуренгойским «Факелом» в гостях 3:2 (25:18, 22:25, 25:22, 20:25, 15:7). Теперь новосибирцы идут на первом месте с 38 очками. На втором московское «Динамо» (33), за которым расположились «Кузбасс» и «Зенит-Казань» (по 30).

Еще одна сибирская команда – красноярский «Енисей» - с 23 очками занимает седьмое место.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»