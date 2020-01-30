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В волейбольной Лиге чемпионов кемеровчане обыграли словенскую команду

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Кемерово
10:52 30 Января 2020
волейбол, лига, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский «Кузбасс» сохранил первое место в группе В мужской волейбольной Лиги чемпионов по итогам четвертого тура. На домашней площадке он сравнительно легко обыграл АХ «Воллей» из Словении, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра прошла вчера вечером в Кемерове. В ходе трех партий вопросы вызывал только исход второй, но и она завершилась победой хозяев. Итоговый счет - 3:0 (25:19, 25:23, 25:21). «Кузбассу» хватило для победы одного часа и 20 минут.

«Сегодня, выходя на площадку, мы знали, что если дать волю соперникам, то они покажут хороший волейбол. Поэтому мы выходили на площадку с установкой быть сильнее противника», - прокомментировал сайту клуба исход игры главный тренер «Кузбасса» Георге Крету.

В другом матче группы В новоуренгойский «Факел» победил в гостях «Берлин» 3:2, хотя и уступал 0:2 после первых двух сетов. После четырех туров у «Кузбасса» 10 очков, у идущего на втором месте «Факела» - восемь. Игра «Факел» - «Кузбасс» состоится в Новом Уренгое 12 февраля.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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